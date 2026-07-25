Urgente! Brasil nega visto a oficiais dos EUA que viriam discutir eleições

O Brasil negou o visto de dois oficiais dos Estados Unidos que pretendiam vir ao país para investigar o sistema eleitoral brasileiro, após identificar tentativas do governo do presidente norte-americano, Donald Trump.





O jornal americano The Washington Post publicar nesta sexta-feira (24), que o governo de Donald Trump pretendia enviar dois oficiais norte-americanos ao Brasil para “lançar dúvidas sobre a lisura e a integridade do sistema eleitoral brasileiro”.





Antes da publicação, o governo Lula já havia identificado a tentativa norte-americana. No dia 20 de julho, o governo brasileiro teve conhecimento da intenção após o Departamento de Estado norte-americano solicitar os vistos ao Consulado do Brasil em Washington.





Um sinal de alerta teria sido a reunião do senador Flávio Bolsonaro (RJ), candidato do PL à Presidência, com embaixadores, no dia seguinte.





Formalmente, o pedido dos Estados Unidos era para debater “liberdade de expressão relacionada às eleições”.





O Itamaraty confirmou que os vistos de Riley Barnes, secretário assistente, e Samuel Samson, secretário assistente adjunto do Departamento de Estado, foram negados nesta sexta (24).





As medidas ocorrem em meio a atritos diplomáticos entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, diante do tarifaço do presidente Donald Trump imposto aos produtos brasileiros e às ameaças do Brasil de retaliar com tarifas aos norte-americanos. No campo político, as iniciativas ocorrem na largada da campanha eleitoral, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta Flávio Bolsonaro.





– Ninguém, muito menos Trump vai se meter no processo eleitoral brasileiro – disse o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, José Guimarães, neste sábado (26).





Durante a convenção do PT que oficializou a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, Lula falou sobre tentativas de inferências nas eleições do Brasil, sem citar diretamente os Estados Unidos.





– Quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo: vão apanhar muito aqui nas eleições – disse o petista.





– Esse país é nosso e ninguém aqui mete o bedelho – completou.





*AE