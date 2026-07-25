Vila Real estreia com empate sem gols diante do Esporte Limoeiro na Série C do Cearense

O Vila Real iniciou sua caminhada no Campeonato Cearense Série C de 2026 com um empate sem gols diante do Esporte Limoeiro. A partida foi realizada na tarde deste sábado (25), às 17h, no Estádio do Junco (Jucão), em Sobral, e marcou a estreia das duas equipes na competição estadual.

Apesar da expectativa da torcida por uma vitória em casa, o confronto terminou em 0 a 0. As equipes fizeram um duelo equilibrado, mas não conseguiram transformar as oportunidades em gols, somando um ponto cada na abertura da Série C.

Com o resultado, o Vila Real inicia a competição pontuando e agora volta suas atenções para a próxima rodada, mantendo o objetivo de conquistar uma das vagas de acesso à Série B do Campeonato Cearense.

Detalhes da partida

Competição: Campeonato Cearense Série C – 1ª rodada

Data: 25 de julho de 2026

Horário: 17h

Local: Estádio do Junco (Jucão), Sobral (CE)

Placar final: Vila Real 0 x 0 Esporte Limoeiro