UTILIDADE PÚBLICA: CUIDADO COM O VASO SANITÁRIO! (CENAS FORTES)

ATENÃO! Imagens muito fortes nesta matéria. Muitas pessoas que se encontram na necessidade de utilizar o sanitário público ou de algum local que não há muita higiene, optam em subir no mesmo, assim esta forma de utilizar o vaso sanitário por um lado pode evitar o usuário de ter contato direto e sofrer de uma possível contaminação. Entretanto, por outro lado o usuário está correndo um grande risco de acidente, como?





O vaso sanitário é constituído de louça, no qual muito peso sobre a mesma poderá fazer com que o mesmo ceda em pontas completamente cortantes, no qual pode resultar em sérios problemas.Desta forma, é expressamente proibido subir nos vasos sanitários, pois estes não suportam grande quantidade de peso.





Há também pessoa que sobem no vaso para fazer algo, como espionar alguém ou para fazer algo relativamente sem importância, colocando-se em risco. Mas se você está realmente necessitando utilizar o banheiro e não há outro mais higiênico por perto, o que fazer? Por motivos de limpeza, você com certeza não irá sentar no vaso sanitário, então, é indicado que primeiramente você limpe a beirada do vaso com o auxílio do papel higiênico e forre-a com uma camada de papel higiênico, assim você evitará o contato direto com o vaso sanitário e poderá utilizá-lo sem nenhuma preocupação.