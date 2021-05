EUA: Detentos poderão escolher; cadeira elétrica ou fuzilamento

Prisioneiros no corredor da morte no estado da Carolina do Sul (EUA) terão uma escolha difícil a fazer. O estado aprovou uma lei que obriga os condenados a escolher entre a cadeira elétrica ou o pelotão de fuzilamento.





A medida foi tomada devido à falta de substâncias utilizadas na injeção letal, o que fez o estado parar as execuções por 10 anos. Em sua conta do Twitter, o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, falou sobre a mudança.





– Neste fim de semana, assinei uma lei que permitirá ao estado aplicar a pena de morte. As famílias e entes queridos das vítimas têm o direito de chorar e buscar justiça por meio da lei. Agora podemos fazer isso – apontou.





A lei foi assinada pelo governador na sexta-feira (14) e determina que a cadeira elétrica será a primeira opção para os detentos no corredor da arma. Já o pelotão de fuzilamento será a segunda opção.





O texto aponta que a injeção letal voltará a ser a primeira opção quando as substâncias voltarem a ficar disponíveis.





A última execução por meio da cadeira elétrica no estado ocorreu em 2008. Já a última execução por injeção letal foi em 2011.





(Pleno News)