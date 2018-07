ATENÇÃO! 6 produtos que você tem em casa e não sabe que podem causar câncer

A sua casa está completamente livre de ameaças à saúde? Apostamos que não.

E mais: temos certeza de que ela está repleta de itens que, entre outras ameaças, podem levar ao desenvolvimento de câncer.



Duvida?



Leia até o fim e verá que temos razão.



Nossa casa é, para a maioria de nós, um local sagrado. Mas infelizmente estamos permitindo a invasão de diversos produtos químicos cancerígenos no nosso lar.



Estamos levando para casa, por desconhecimento, muitos agentes cancerígenos, sob o disfarce de corantes, xampus, borracha, plástico, perfumes e muito mais.



1. Inseticidas domésticos



Baratas, pernilongos, formigas...



Nossa casa recebe constantemente a visita desses "bichinhos".



Boa parte da população certamente recorre a inseticidas domésticos, comprados facilmente em qualquer supermercado.



Eles são seguros?



A propaganda diz que sim: os insetos vão embora e a família fica superprotegida!



Mas será verdade?



A indústria, que não é nada boba, omite uma informação muito importante sobre estes inseticidas: da fórmula deles, fazem parte substâncias tóxicas que têm sido apontadas por diversos estudos como a causa de vários problemas de saúde em crianças e adultos, inclusive câncer.



Há estudos que mostram uma estreita relação entre os inseticidas domésticos e os diversos tipos de leucemia infantil, que aparecem principalmente nos primeiros anos de vida.



Segundo o livro “Agrotóxicos no Brasil – um guia para ação em defesa da vida”, de Flavia Londres, os inseticidas domésticos são fabricados com os mesmos princípios ativos dos agrotóxicos.



Mas não dependem da aprovação dos órgãos de agricultura e meio ambiente.



O registro deles é responsabilidade apenas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



E por isso motivo escapam de ser classificados e fiscalizados como agrotóxicos.



2. Cortinas de plástico de box de banheiro



Poucas pessoas sabem, mas as cortinas de plástico usadas em box de banheiro podem ser bastante prejudiciais à saúde.



É que, quando tomamos banho com água morna/quente, essas cortinas passam por um aquecimento e liberam tóxicos nocivos, conhecidos como substâncias químicas voláteis ou COV.



Além disso, elas absorvem mofo com extrema facilidade.



3. Aromatizadores de ar



Os aromatizadores de ar industrializados carregam uma grande quantidade de substâncias tóxicas.



Essas substâncias são prejudicais tanto à saúde das pessoas quanto à dos animais e plantas.



Os aromatizadore mais prejudiciais são os que contêm ftalatos.



Os ftalatos estão diretamente relacionados ao câncer e a distúrbios hormonais.



Para evitar este problema, faça seu próprio aromatizador: numa panela com água, ferva cascas de limão, laranja, canela em pau e cravo-da-índia.



4. Velas



As velas são outro produto com ingredientes que causam câncer na nossa casa.



A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA fez um estudo sobre a composição das velas.



De acordo com o estudo, 40% das velas no mercado contêm chumbo no pavio.



"Pavios com miolo de chumbo podem emitir quantidades de chumbo relativamente grandes no ar durante a queima", afirmou um comunicado da agência governamental.



O chumbo emitido apresenta um risco potencial para crianças expostas à inalação e ingestão da substância, que se acumula nas superfícies do quarto.



Esse chumbo acumulado pode ficar acessível às crianças por um grande período de tempo e permitir a exposição direta à boca por meio de objetos ou das próprias mãos.



Os consumidores com crianças pequenas devem evitar usar as velas que aparentam ter pavios com metal, porque não é possível saber se a substância é chumbo apenas olhando ou tocando o pavio.



5. Xampus



A maioria dos xampus comerciais contém parabeno e outros produtos tóxicos.



É por isso que muitos médicos naturalistas estão sugerindo o uso de xampus artesanais e naturais.



6. Sabões antibacterianos



Os desinfetantes para as mãos com propriedades antibacterianas podem fazer mais mal do que bem.



A maioria deles contém um composto chamado "triclosan", que é vendido como "um exterminador de germes", mas, na verdade, tem sido responsável pela disseminação da resistência aos antibióticos e formação de "superbactérias".



Além disso, tem muitos efeitos adversos para a saúde, podendo prejudicar a glândula tireoide.



Nossa sugestão para você não correr este risco: lave as mãos com sabonetes glicerinados e complete a limpeza com álcool em gel 70 graus.



Essa dia dica não substitui o trabalho de um especialista. Consulte sempre seu médico.





Via curapelanatureza