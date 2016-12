Bandido coloca vestido e peruca e tenta escapar da penitenciária da Pacatuba, mas o plano é descoberto pelos agentes

Por pouco, um bandido considerado de alta periculosidade, não dribla a segurança e foge da prisão neste fim de semana, no Ceará. O caso ocorreu na Penitenciária Professor Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Vestido de mulher, e usando até peruca, o detento já ia transpondo o portão principal da cadeia em meio às visitas.





O autor do fracassado plano de fuga foi o detento identificado como Márcio da Costa Lobo. Ele é considerado de altíssima periculosidade e cumpre pena por vários crimes, entre eles, o de pertencer à quadrilha que, em 2010, matou um empresário durante uma saidinha bancária em uma agência bancária no Bairro de Fátima.





O bandido teria sido ajudado por uma companheira para se travestir de mulher e tentar deixar a cadeia pela porta da frente. Depois do vestido, ele usou até maquiagem e uma peruca no disfarce, mas foi apanhado pelos agentes penitenciários que estavam no plantão do domingo naquela unidade do Sistema Penitenciário Estadual.





Agora, deverá cumprir punição disciplinar pela tentativa de fuga.





Fuga nos Inhamuns





Na manhã do Domingo de natal, três bandidos conseguiram fugir da Cadeia Pública da cidade de Tauá, na Região dos Inhamuns (a 337Km de Fortaleza). Eles dominaram o agente penitenciário na hora da distribuição do café da manhã, por volta de 7 horas, tomaram sua pistola (calibre Ponto 40, pertencente à Secretaria Estadual da Justiça e da Cidadania/Sejus) e escaparam numa moto roubada em um assalto logo em seguida. Seguiram fuga pela BR-020 e desapareceram.





Conforme a Polícia, os foragidos são: Antônio Laércio Gonçalves Rodrigues (responde por assassinato, assaltos e seqüestro), Leandro Freire Vilarinho (assaltante) e Antônio Marciano de Lima, o “Marcinho” (também assaltante). Os três continuam foragidos.





Fonte: Blog do Fernando Ribeiro