Com tornozeleira, preso faz concurso para delegado da Polícia Civil

Um dos candidatos do concurso para delegado da Polícia Civil de Santarém, no Pará, fez a prova usando uma tornozeleira eletrônica.





As informações são da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, deste último domingo (25). De acordo com o jornal, o incidente teria acontecido no domingo (18).





Etapa comum em provas deste tipo, a análise da vida pregressa do pode eliminar um candidato que já foi preso, segundo entendimento da banca.





Com informações do jornal O Globo