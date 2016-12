FIM DO MUNDO! Morador de Fortaleza coloca bebê à venda em site de ofertas na internet

O anúncio foi publicado no site OLX. Caso já está sendo investigado, e a bebê de cinco meses residiria no Papicu.

Imagens da suposta venda de uma criança de Fortaleza na internet estão circulando desde este domingo (25) nas redes sociais. Através de um anúncio no site de vendas OLX, uma pessoa oferece um bebê de cinco meses. De acordo com o anúncio, o suposto pai alega que não tem condições de cuidar do bebê.





Em entrevista ao Tribuna do Ceará, o vereador Eulógio Neto (PSC), representante do Ceará no Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares (FCNCT), informou que o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.





“Recebemos as imagens e já denunciamos para o coordenador do Conselho Tutelar. O caso foi repassado para a Polícia. Já sabemos o nome dos responsáveis e estamos à procura”, relatou.





A publicação foi apagada pelo autor nesta segunda-feira (26). Na imagem acima, o Tribuna do Ceará borrou o telefone de contato e o nome do suposto pai. A criança residiria nas proximidades do Bairro Papicu, em Fortaleza.





Se fazendo de interessada na compra da criança, uma mulher encaminhou uma mensagem para o suposto pai e foi informada que a situação não passava de uma brincadeira de mal gosto do seu irmão.





“Falei no Whatsapp com a pessoa, e ela me informou que era uma brincadeira de mal gosto do irmão dele. Isso passa dos limites”, escreveu a internauta numa publicação de denúncia da comercialização.





Conforme Eulógio, mesmo que a ação tenha sido brincadeira, isso deve ser configurado como crime. “Nós já estamos atrás dos pais junto com a polícia. Mesmo que seja de brincadeira os culpados devem responder por crime, pois isto está previsto do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, adiantou.





De acordo com o ECA, “prometer ou efetivar a entrega de filho à terceiros, mediante a recompensa financeira, configura em pena de reclusão de um a quatro anos de prisão e/ou multa”. A pessoa que se interessar e comprar uma criança também estará passível das mesmas punições do vendedor.





Segundo o representante do Ceará no FCNCT, o estado é o terceiro do país com maior número de pessoas que vendem os filhos. O Tribuna do Ceará entrou em contato através do número disponível, contudo até a publicação desta matéria nenhuma ligação foi atendida.





O site de vendas OLX entrou em contato com o Tribuna do Ceará e ressaltou que o anúncio permaneceu por menos de 1 hora no site, sendo removido pelo próprio usuário. Além disso, informou que o anunciante foi banido de forma permanente do site, não podendo mais anunciar.









Confira a nota na íntegra:





“Em relação à reportagem veiculada no dia de hoje, 26 de dezembro, no site da Tribuna do Ceará, a OLX esclarece que repudia a atitude e lamenta profundamente o ocorrido, pois isso viola completamente os Termos e Condições de Uso do site.





O anúncio – que permaneceu por menos de 1 hora no site – foi removido pelo próprio usuário que foi banido permanentemente da OLX.





A OLX informa que disponibiliza um botão de denúncia em todos os seus anúncios possibilitando que qualquer pessoa denuncie eventuais práticas irregulares ou conteúdos indevidos. A empresa reforça, ainda, que está à disposição das autoridades para colaborar nas investigações.





A OLX preza pela qualidade do serviço prestado e, para isso, conta com uma equipe de atendimento dedicada a aprimorar e melhorar ainda mais seu serviço, a fim de manter segura a comunidade de usuários.









Os Termos e Condições de Uso da plataforma estão disponíveis pelo link “.