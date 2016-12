Jovem é morta pelo ex-namorado, que se suicida logo em seguida

Subiu para 205 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano. O mais recente caso de violência aconteceu na cidade de Quixeramobim, no Sertão Central (a 201Km de Fortaleza). Na tarde desta quarta-feira (21), um homem inconformado com o fim de um namoro, assassinou uma jovem de 22 anos. Logo depois, ele sucidou-se. Este foi o segundo caso semelhante na mesma cidade em pouco 40 dias.





Segundo apurou a Polícia, na tarde de ontem, a jovem Francisca Antonielle de Sousa foi encontrada morta com sinais de violência. O corpo foi deixado na cozinha da residência do ex-namorado, localizada no bairro Pompéia, na periferia de Quixeramobim.





Conforme atestou a equipe de Perícia Forense (Pefoce), o assassino asfixiou a vítima com um fio no pescoço e, ainda, asfixiou a garota colocando um saco plástico na cabeça dela. Havia também uma lesão na testa causada por uma pancada. A Polícia também informou que as roupas da mulher estavam rasgadas e ela semi-despida, o que o pode indicar que o assassino tentou abusar sexualmente da jovem.





Suicídio





O acusado do crime também foi encontrado morto, enforcado. Tratava-se de Alexandre Gomes Leandro, de 30 anos, ex-namorado de Antonielle. O casal teve um relacionamento que foi rompido recentemente.





Segundo os familiares da garota, ela havia saído de casa no começo da manhã para ir trabalhar e não retornou. Os parente então começaram a procurá-la e decidiram ir até a casa de Alexandre. A porta estava trancada, mas acabou sendo arrombada e os cadáveres localizados. O pai e os irmãos de Antonielle entraram em desespero ao encontrá-la sem vida.





Os dois corpos foram encaminhados ao Núcleo da perícia Forense em Quixeramobim, onde passaram por exames de necropsia e foram liberados para sepultamento na manhã desta quinta-feira (22). A Polícia Civil instaurou inquérito.





Outro





Este foi o segundo caso semelhante na cidade de Quixeramobim, pois no último dia 11, um homem identificado como Antônio Evilásio da Silva, 48 anos, matou, a tiros, sua ex-companheira, Karliana Maria da Silva Barros, 32. Em seguida, ele usou a mesma arma para praticar o suicídio com um tiro na cabeça.