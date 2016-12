Madrugada de terror em duas cidades do Interior, com bancos explodidos por bandidos

Duas agências bancárias do Interior cearense foram atacadas durante a madrugada desta quinta-feira (29), no último dia útil de expediente bancário, já que nesta sexta-feira (30) as agências estarão fechadas. Os assaltos, com explosões, ocorreram nas cidades de Apuiarés, no Vale do Curu; e em o ataque Cariús, no Centro-Sul do Estado. Até agora, nenhuma prisão foi realizada.





Em Apuiarés (a 111Km de Fortaleza), uma quadrilha formada por cerca de 10 bandidos, fortemente armados, invadiu a cidade, por volta de 2h30 desta quinta-feira e escolheu como alvo da ação criminosa a agência do Bradesco. Conforme o subtenente PM Messias, do Destacamento daquele Município, os ladrões usaram várias pessoas como reféns e explodiram os caixas eletrônicos.





Ainda de acordo com o militar, a quadrilha chegou naquela cidade em carros e motocicletas e agiu de forma violenta. Na fuga, os assaltantes seguiram em direção ao distrito de Caiçara, onde poderiam ter acesso à BR-222. Foi pedido reforço policial da vizinha cidade de Pentecoste para o cerco aos ladrões. Porém, eles não foram ainda encontrados. A operação policial continua na região.





Outro





Já na cidade de Cariús (a 411Km), o ataque foi também contra uma agência do Bradesco. Os criminosos usaram explosivos para tentar violar o cofre-forte do banco. A Polícia ainda não informou se o grupo criminoso conseguiu roubar o dinheiro.