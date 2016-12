Pesquisadores desenvolvem anticoncepcional injetável para homens

Enquanto as mulheres podem escolher as formas de evitar uma gestação , os contraceptivos masculinos se restringem aos preservativos e à vasectomia. Mas, segundo um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, é possível desenvolver um anticoncepcional masculino injetável.





O contraceptivo foi desenvolvido e testado por um braço da Organização Mundial de Saúde e pela Faculdade de Medicina da Virgínia Oriental, nos Estados Unidos. Um estudo de um ano foi realizado em dez centros em sete países, incluindo os EUA, Austrália, Indonésia, Chile, Alemanha e Índia.





A pesquisa foi realizada com 320 homens com idades entre 18 e 45 anos, que estavam em relações monogâmicas por pelo menos um ano - e cujas parceiras concordaram em participar. A contagem de espermatozoides dos homens foi verificada no início do estudo, para garantir que os índices estavam normais.





Eles receberam duas injeções de hormônios (progesterona e uma forma de testosterona) a cada oito semanas, e foram monitorados por até seis meses. Durante esse tempo, os casais foram instruídos a usar outros métodos de controle de natalidade não hormonais.





O fármaco suprimiu a produção de espermatozoides até o ponto em que a gravidez é improvável, deixando a contagem em menos de um milhão. As injeções, segundo os especialistas, precisariam ser tomadas a cada dois meses para manter a eficácia.

Risco de depressão e distúrbio de humor





Os pesquisadores ainda estão trabalhando para aperfeiçoar a combinação de contraceptivos hormonais e reduzir o risco de efeitos secundários, como depressão e outros distúrbios de humor.





Os homens relataram ainda outros efeitos colaterais, incluindo dor no local da injeção, dor muscular, aumento da libido e acne. Vinte homens abandonaram o estudo por conta dos efeitos.





Apesar dos efeitos adversos, mais de 75% dos participantes relataram estar dispostos a utilizar este método de contracepção.





Para o médico Mário Philip Reyes Festin, da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, Suíça, e um dos responsáveis pela pesquisa, o método é eficaz, mas ainda precisa de mais estudos para encontrar o equilíbrio entre a eficácia e a segurança.





Fonte: notícias uol