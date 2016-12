POLÊMICA: FIM DO MUNDO! Padre católico que morreu clinicamente por 48 minutos afirma que Deus é uma mulher e revolta igreja

Boston | Um padre católico de Massachussetts estava oficialmente morto por mais de 48 minutos antes dos médicos serem capazes de milagrosamente re-iniciar seu coração. Durante esse tempo, o padre John Micheal O'neal afirma que ele foi para o céu e se encontrou com Deus, que ele descreve como uma figura quente e reconfortante maternal.





O clérigo de 71 anos foi levado para o hospital em 29 de janeiro depois de um ataque cardíaco, mas foi declarado clinicamente morto logo após sua chegada. Com a ajuda de uma máquina de alta tecnologia chamado LUCAS 2, que manteve o sangue fluindo para o cérebro, os médicos do Hospital Geral de Massachusetts conseguiram desbloquear as artérias vitais e fazer o seu coração voltar a um ritmo normal.





Os médicos estavam com medo que ele teria sofrido algum dano cerebral durante o incidente, mas ele acordou menos de 48 horas mais tarde e parece ter se recuperado perfeitamente.





Os médicos do Hospital Geral de Massachussetts dizem que O'Neal é tem muita sorte de estar vivo, enquanto ele está convencido de que foi Deus quem o enviou de volta para dizer ao mundo quem realmente "ela" é.





O homem idoso afirma que ele tem lembranças claras e vívidas do que aconteceu com ele enquanto ele estava morto. Ele descreve uma experiência estranha de fora-do-corpo, experimentando um intenso sentimento de amor incondicional e aceitação, bem como estar rodeado por uma luz esmagadora.





Ele afirma que nesse ponto a sua experiência, ele foi para o céu e encontrou Deus, que ele descreve como um ser feminino em forma de luz.





"A presença dela era tanto esmagadora e reconfortante" , afirma o padre católico. "Ela tinha uma voz suave e calmante e sua presença era tão reconfortante como um abraço de mãe. O fato de que Deus é uma mãe Santa em vez de um Santo Pai não me perturba, ela é tudo o que eu esperava que ela fosse e ainda mais! "





As declarações do clérigo causou uma grande celeuma no clero católico da arquidiocese ao longo dos últimos dias, fazendo com que o arcebispo convocasse uma conferência de imprensa para tentar acalmar os rumores.





O arcebispo de Boston, cardeal Sean P. O'Malley, considera que o Padre O'neal sofreu alucinações ligadas a uma experiência de quase-morte e que Deus claramente não é uma fêmea.

Apesar da desaprovação de seus superiores, Padre O'neal diz que vai continuar a dedicar sua vida a Deus e espalhar a palavra da "Santa Mãe".





"Eu gostaria de continuar a pregar" , diz o clérigo idoso. "Eu gostaria de compartilhar meu novo conhecimento da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, com todos os católicos e até mesmo todos os cristãos. Deus é grande e todo-poderoso, apesar de ser uma mulher ... "





A arquidiocese católica de Boston não confirmou no entanto, se eles vão permitir que Padre O'neal retome a sua pregação na sua antiga paróquia em South Boston.





Fonte: metro.co.uk