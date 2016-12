População e Polícia começam a reagir contra a bandidagem e em 72 horas, cinco assaltantes são mortos

Pelo terceiro dia consecutivo, assaltos ou tentativas de roubos terminam em tiroteios e morte de bandidos nas ruas de Fortaleza e sua Região Metropolitana. Em 72 horas, ao menos cinco assaltantes foram eliminados. O caso mais recente aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), quando um bandido tombou sem vida ao tentar atacar um PM de folga.





O crime ocorreu na Avenida 19 do Conjunto Jereissati 2, no Município de Pacatuba. Conforme o relato de testemunhas, dois bandidos trafegando numa motocicleta tentaram atacar um subtenente da Polícia Militar que estava de folga e à paisana. O militar percebeu a aproximação dos ladrões armados e reagiu. Numa troca de tiros, o suboficial matou um dos delinqüentes. O segundo foi também baleado e preso em flagrante.





Na terça-feira (27), policiais do Batalhão de Rondas Intensivas e Ostensivas (BPRaio), perseguiram dois jovens armados que praticavam um “arrastão” no bairro Parquelândia, na zona Central da Capital. Na esquina das ruas Érico Mota e César Fontenele, houve troca de tiros. Um dos bandidos acabou baleado e morto. Era Antônio Leandro Cassiano, 18 anos. O comparsa dele, adolescente, foi ferido e apreendido com uma arma de fogo.





Mais casos





Já na segunda-feira (26), em dois casos de assaltos, três bandidos morreram. O primeiro fato aconteceu por volta de 16 horas, quando quatro jovens, armados, assaltaram uma loja de celulares na Avenida Santos Dumont, na Aldeota. Eles fizeram funcionários e clientes como reféns e, após o “arrastão” no estabelecimento, fugiram em um carro roubado, com placas clonadas. A Polícia Militar foi acionada e iniciou um cerco naquela região da cidade.





Minutos após o roubo, a quadrilha foi localizada em fuga num veículo modelo Ônix, branco, em alta velocidade, na Avenida Abolição. Os ladrões foram perseguidos pelas viaturas e, na Praia de Iracema, acabaram interceptados na Avenida Almirante Barroso, próximo ao prédio do TRE. Na abordagem da Polícia, os assaltantes atiraram contra as viaturas da PM e os militares reagiram. Um deles foi baleado e morreu no local, sendo identificado como Nathan Wesley Teles de Sousa, 18 anos. Seus três comparsas foram também baleados e presos.





No mesmo dia, já à noite, por volta de 21 horas, dois homens armados tentaram assaltar um ônibus da empresa Vitória que fazia a linha Fortaleza-Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia, na RMF. Um dos passageiros estava armado e reagiu, matando, a tiros, os dois delinqüentes. Apenas um deles foi identificado até agora. Era Ronielly Ferreira da Costa, 20 anos.