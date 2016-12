VÍDEO: Táxi explode durante abastecimento e destrói posto de combustível em Fortaleza

O acidente aconteceu na Avenida Sargento Hermínio.

Uma bomba de gás explodiu e destruiu um táxi, nesta segunda-feira (26), em Fortaleza. O acidente deixou estraçalhado o posto de gasolina, na Avenida Sargento Hermínio. Apesar do impacto, não há informações de feridos. Os bombeiros não concederam entrevista à reportagem da TV Jangadeiro que estavam no local.





Antes da explosão, na hora do abastecimento, o taxista desceu do carro para ir ao banheiro. O frentista ligou a bomba ao carro e ficou mais longe na hora de abastecer. Por sorte, não se feriram.





“Nunca desço do carro, mas dessa vez fui ao banheiro e escutei o barulho dentro do banheiro. Quem serve a Deus é assim mesmo”, agradece José Roberto dos Santos, dono do carro e taxista.





As causas da explosão ainda não foram esclarecidas. O veículo tem apenas duas semanas de uso e o gás natural foi instalado há apenas uma semana. Ainda de acordo com o dono do veículo, ele sempre utilizou carros com gás natural.





O posto de gasolina ficou totalmente destruído e o cilindro do gás de natural atravessou a parede do estabelecimento. Além disso, a bomba de gás que abastecia o carro foi parar do outro lado da avenida. Segundo os moradores do local, o impacto foi ouvido há 400 metros de distância do posto.









Nota





O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos), por nota, esclareceu que o acidente foi pontual, não sendo comum a ocorrência em outros estabelecimentos. Além disso, enviou uma comissão para investigar as causas da explosão.





“O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) esclarece que os postos cumprem com todas as normas de saúde e segurança do trabalho e o incidente ocorrido no Posto Jotacar foi um caso pontual e não apresentou vítimas. Uma comissão do Sindipostos se dirigiu ao local e está aguardando a Perícia, que irá apurar as devidas causas do acidente”.





Veja o vídeo:

Fonte: Tribuna do Ceará