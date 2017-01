AVIÃO COM CID GOMES À BORDO FAZ POUSO DE EMERGÊNCIA

O avião Cltation que viajava de Fortaleza para Sobral, transportando ilustre convidados à posse de Ivo Gomes, num sítio do ex-governador Cid Gomes, na Prefeitura de Sobral, teve que fazer um pouso de emergência no próprio aeroporto que decolou.





As 21h30 o avião decolou com atraso em razão da posse de Roberto Claudio para seu segundo mandato.





Ao saírem do chão, os comandantes do velho avião, notaram que uma das luzes indicativas de trem de pouso não ficou verde, como é pra ser isto é; um trem não recolheu. Imediatamente declaram emergência. Bombeiros na pista eis que com muito esforço a situação voltou ao normal e os três trens recolheu e baixaram para o pouso em estado de "preocupação" em Fortaleza.





Estavam a bordo da aeronave, Salmito Filho, Roberto Claudio, Zezinho Albuquerque e Cid Gomes.





Fonte: Wilson Gomes