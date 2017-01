Campanha de solidariedade rifará festa para ajudar filha de policial assassinado

Após a morte do Cabo Arlindo, provedor da família, um grupo de amigos decidiu se mobilizar para ajudar mãe e filha.





Ana Sara Gurgel Vieira tem apenas um ano e três meses de idade. O pouco tempo de vida não é capaz de dar conta do desafios que a bebê já enfrenta: na sexta-feira (27), ela perdeu o pai, o policial militar Arlindo da Silva Vieira Filho, morto ao tentar impedir um assalto em uma padaria. Sara também é uma criança diagnosticada com alergia à proteína do leite da vaca, a APLV, o que requer cuidados rigorosos com alimentação e outros produtos utilizados pela criança e pela mãe, Ingrid Gurgel.

Cabo Arlindo era o responsável pelo sustento da pequena Sara e da esposa, Ingrid (FOTO: Reprodução)

Após a morte do pai, provedor da família, um grupo de amigos decidiu se mobilizar para ajudar mãe e filha, formando uma corrente de solidariedade capaz de proporcionar a Sara um futuro mais feliz.





Tudo começou quando Jeanny Costa, que atua junto ao ramo de festas, publicou em seu Facebook um pedido de ajuda a amigos da área: