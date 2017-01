Campeões do Piocerá 30 anos são premiados em Fortaleza (CE)

Fortaleza (CE) – O Enduro Rally Piocerá 2017 partiu do sertão e terminou à beira mar. Neste sábado (28/1) foi concluída a edição de 30 anos da prova. A chegada foi na praia do Cumbuco, em Caucaia (CE), e a festa de premiação em Fortaleza (CE).





Nos carros, os campeões foram Paulo Goes e Jonathan Ardigo (Master), Maycon Gomes Soares e Daniel Rocha Rodrigues (Graduados), André Carvalho e André Carvalho Filho (Junior), Paulo Renato Andrade e Thiago Alves Feitosa (Turismo).





Nas motos, Tunico Maciel (Master), Lenilson Viana (Sênior), Luiz Lobão (Executivo), Sandro Hoffamnn (Over 40), José Roberto Cunha (Over 50), Carlos Estevam Rebelo (Junior), Patrick Carneiro (Novatos) e Bruno Pereira Neves (Moto Rally).





Nos UTVs, a dupla Lucas Barros/Breno Rezende faturou o título da graduados e Márcio Assunção de Sousa/Davi Cavalcante, da Novatos. Nos quadriciclos, Artur de Carvalho Junior foi o vencedor da graduados e Diego Domingos Pontes, da Novatos.





O catarinense Paulo Goes elogiou o Piocerá e destacou as diferenças de clima e terrenos como principais adversários para a conquista do primeiro título do Piocerá. “O primeiro dia foi muito diferente, pois somos do Sul e não tínhamos contato com o tipo de piso da região Nordeste. A partir do segundo dia, começamos a nos adaptar também ao clima. Agora, não deixarei mais de participar do Piocerá”, afirmou o piloto, quem em 2016 chocou-se com um coqueiro e abandonou a prova no último dia.





Tunico Maciel, campeão das motos, festejou a conquista. “Estou muito satisfeito e feliz. Foi o resultado de um grande trabalho e uma pré-temporada bem feita. Larguei hoje precisando fazer dois primeiros lugares e o Dário fazer de segundo e um terceiro lugares para levar o título. Terminei com um segundo e um primeiro e ele em terceiro e quarto. Com isso, eu consegui a vitória e a Honda faturou as três primeiras colocações”, explicou Tunico.





Na categoria moto rally, a cearense Lia Cordeiro de Alencar, a Bacurinha, foi um dos destaques. “O Piocerá é uma das melhores provas do Brasil. Estão todos de parabéns. Nunca deixarei de participar”, afirmou.





A edição histórica de 30 anos teve quase 1.000 quilômetros de trilhas e foi marcada pelo sucesso. “Tudo funcionou muito bem, da apuração até o fim. Tivemos pouquíssimos recursos e isso é um indicativo de que deu tudo certo”, afirmou Ehrlich Cordão, diretor-geral do Piocerá.









Muito além de um rali





Além das disputas, o Piocerá foi marcado pelas ações sociais. O Projeto Rallyteca distribuiu 10.000 livros ao longo do caminho. Outra ação de sucesso em benefício dos mais necessitados foi o ‘De Olho na Trilha’, que realizou atendimentos oftalmológicos e irá distribuir óculos para quem tem necessidade.





O Enduro Rally Piocerá 30 anos tem patrocínio da Caixa, Governo do Piauí e Governo do Ceará, apoio da Michelin, Audax, IMS Race, Honda e Prefeitura de Teresina. Colaboração do Sebrae.





José Gabriel e Venilda Eli conquistam prova de bike no Piocerá 30 anos





Caucaia (CE) – O mineiro José Gabriel Marques de Almeida e a cearense Venilda Eli foram os campeões da edição histórica de 30 anos do Piocerá na categoria bikes. A quarta e última etapa foi disputada neste sábado, em Caucaia (CE). O vencedor tem como objetivo disputar a Olimpíada de Tóquio em 2020. Ela festejou o título em casa, uma vez que a festa de encerramento ocorreu em Fortaleza, sua terra natal.





Para finalizar os quatro dias de disputa, os bikers percorreram um circuito pela Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE). Foram pouco mais de 50 quilômetros.





José Gabriel, campeão brasileiro de mountain bike em 2016, tem como meta para esta temporada melhorar sua classificação no ranking internacional. “O Piocerá foi um excelente teste para as competições internacionais que devo estar focado neste ano. Estou muito feliz, pois vim sem perspectivas de resultados e consegui ser campeão. Esse resultado de destaque, não só meu, mas como dos companheiros de equipe, mostrou como vai ser a temporada da equipe da Audax”, afirmou.





Participando pela terceira vez do Piocerá, outro mineiro, Daniel Zoia, conquistou segunda posição. Ano passado, ele foi campeão na categoria Elite. “O rali foi apenas a primeira. Vim em busca do bicampeonato, mas infelizmente não foi possível. O objetivo da equipe foi conquistado que era ter o primeiro e o segundo lugar no pódio. Estou bastante feliz com o resultado”, disse.





Na elite feminina, o destaque foi para a cearense Venilda Eli. “É minha primeira vez no Piocerá e com esse título vou correr em busca de pontuar ainda mais”, disse a atleta.





Joana Eleonora conquistou seu terceiro título do Piocerá, agora na categoria Master. “O Piocerá deste ano foi uma prova muito bem planejada e se firma no ciclismo nacional com grande participação feminina”, destacou a atleta.









Classificação final do Piocerá 2017





ELITE MASCULINO





1º – José Gabriel (MG)





2º – Daniel Zoia (MG)





3º – José Alberto Nunes (PB)









ELITE FEMININO





1º – Venilda Eli (CE)





2º – Roselma Medeiros (PA)









MASTER FEMININO





1º – Joana Nóbrega (CE)





2º – Antonia Rodrigues (MA)





3º – Andrea de Holanda (PI)









MASTER A-1





1º – Glaydstone Albuquerque (RN)





2º – Francilangio Pinto (CE)





3º – Eucenio Ferreira (CE)









MASTER A2





1º – Valdecio Cariri (CE)





2º – Hilquias Machado (PB)





3º – Felipe Mateus (CE)









MASTER B1





1º – Lindomar Ferreira (PI)





2º – Adelmar Andrade (PI)





3º – Marcio Pinheiro (AL)









MASTER B2





1º – Renato Vasconcelos (RN)





2º – Eduardo Machado (PB)





3º – Marcio Dobel (CE)









MASTER C1 MASCULINO





1º – José Ribamar da Silva (PI)





2º – Aldo Ferro e Silva (PI)





3º – Lucídio Queiroz (CE)









MASTER C2





1º – Marco Melo (CE)





2º – Antonio Francisco de Oliveira (PI)





3º – José Reinaldo de Lima (CE)









SUB 30





1º – Elionai Costa (CE)





2º – Thalles de Olivera (RN)





3º – João Gonçalves (CE)









VETERANO





1º – Jean-françois Thevoz (CE)





2º – Irailton Gomes (DF)





3º – João de Deus Filho (PI)









O Enduro Rally Piocerá tem patrocínio da Caixa, Governo do Piauí, Governo do Ceará, apoio da Michelin, Audax, IMS Race, Honda e Prefeitura de Teresina. O Sebrae foi colaborador importante na realização do evento.