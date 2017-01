Ex-vereador é detido depois de se masturbar publicamente em Governador Valadares

Marinaldo Carlos de Amorim estava em um banheiro do GV Shopping quando foi flagrado.

O ex-vereador Marinaldo Carlos de Amorim (Pros), mais conhecido como Zangado, de 43 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na tarde desta terça-feira, por cometer ato obsceno. O ex-parlamentar saiu da prisão por envolvimento na operação "Mar de Lama", da Polícia Federal (PF), há cerca de um mês.





Segundo as informações da Polícia Civil (PC), um jovem de 20 anos entrou no banheiro e foi supreendido pela ação do político, que além de se masturbar, chegou a balançar o órgão genital para o cliente. O jovem então acionou os seguranças do GV Shopping, que também presenciaram o ato de Zangado.





A PM foi chamada e fez a prisão do ex-vereador. Ele foi conduzido para a delegacia do município, onde foi ouvido e liberado. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, Zangado assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A Polícia Civil informou que o político passará por uma audiência na Justiça que determinará se ele será punido com pena alternativa ou se poderá ser preso, já que o Código Penal prevê uma pena de três meses a um ano de prisão para o crime de ato obsceno.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil de Governador Valadares)