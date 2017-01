Flagrado em excesso de velocidade, motorista se defende: "O vento me empurrou"

Emergência médica, fuga de bandidos, atraso para compromisso... Várias podem ser as alegações para excesso de velocidade.





Mas a desculpa dada por um motorista flagrado por radar móvel em Three Spring (Austrália) chama atenção.





Ele simplesmente alegou que estava a 125km/h em área de máxima permitida de 110km/h por causa da força do vento.





"O vento estava me empurrando", alegou ele oficialmente no boletim de ocorrência, divulgado pela polícia no Twitter na segunda-feira (23/1).





Na rede social, uma pessoa brincou: "Ele estava pilotando um carro ou um barco?"





