O TIRO SAIU PELA CULATRA: Assaltante de banco se explode acidentalmente com dinamite

Um assaltante se explodiu acidentalmente com uma banana de dinamite no povoado Vila da Paz na cidade de Turilândia. O homem que carregava nas costas uma mochila com os explosivos ficou partido ao meio.



De acordo com informações a Policia Milita da cidade de Santa Helena, o homem fazia parte de uma quadrilha de assaltantes de bancos, e os explosivos seriam usados no assalto de uma Agencia Bancaria na cidade de Turiaçu. O nome e lugar de origem do homem ainda não foi descoberto.

Com informações do Folha da Parnaíba