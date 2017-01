TRAGÉDIA: Adolescente é assassinada a golpes de faca pelo ex-namorado

Uma jovem de apenas 17 anos tornou-se a terceira mulher vítima de feminicídio no Ceará em apenas 11 dias de 2017. Ela foi morta a golpes de faca, no começo da madrugada desta quarta-feira (11), na cidade de Ipaporanga (a 375Km de Fortaleza). Foi mais um crime passional.





Segundo apurou a Polícia, o principal suspeito do crime é um ex-namorado da jovem, identificado até o momento apenas por Pedro, que está foragido. A adolescente foi esfaqueada nas proximidades de sua casa, no bairro Timbaúbas e chegou a ser socorrida por um vizinho para o Hospital Municipal, mas não resistiu.

A jovem Geysa foi morta com várias facadas desferida por Pedro, que está foragido

Conforme o relato de testemunhas, Pedro não aceitava ter terminado o namoro com a garota e teria ameaçado matá-la. Na madrugada de hoje, concretizou as ameaças e fugiu. Policiais militares fizeram buscas ao assassino e conseguiram encontrara a arma usada no crime.





As diligências para localizar o criminoso permanecem sendo realizadas pela equipe do destacamento da PM de Ipaporanga, com o auxílio de patrulhas das cidades vizinhas.





O corpo da garota foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense da cidade de Tauá (a 337Km de Fortaleza), onde será necropsiado ainda na manhã desta quarta-feira.