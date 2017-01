Travesti furtada por cliente em motel se vinga postando fotos na web

O caso ocorreu em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O homem trancou Dayane Larraya no quarto e levou os pertences dela.



Uma travesti que trabalha como garota de programa em Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi furtada dentro de um motel por um cliente que a havia contratado horas antes pela internet.



Revoltada com a situação, ela fez postagens em grupos nas redes sociais estampando o rosto do suposto assaltante e pedindo a devolução dos pertences.



O caso ocorreu na manhã de domingo (8/1). Dayane Larraya Rios foi até um motel na cidade com um rapaz e, após realizar o programa, recebeu o pagamento normalmente. Em seguida, foi até o banheiro. Ao sair, percebeu que havia sido furtada.



Após as publicações na rede social, a família do rapaz entrou em contato com Dayane para ressarci-la. A pedido dos parentes dele, Dayane apagou a postagem.



Veja a publicação:

Fonte: metrópoles