Vídeo - Chuva durante a madrugada em Pedra Branca faz Rio Banabuiú ter sua primeira cheia em 2017

Nas últimas horas, o município de Pedra Branca no Sertão Central cearense foi banhado por chuvas, a maior até então.





No final da tarde de ontem (19), choveu com mais intensidade na região do Sertão do município, já no final da noite e toda a madrugada desta sexta-feira (20), a chuva banhou a sede, região serrana e parte do sertão.





Segundo informações oficiais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nos distritos de Mineirolânia e Capitão Mor o acúmulo foi de 50mm. Em Santa Cruz do Banabuiú, populares registraram 76 mm no distrito que fica no cruzamento da BR 020 e BR 226. Já na sede do município populares registraram 42mm.





Na região da Troia, populares informaram que choveu 40 mm, o que ocasionou a primeira cheia do ano do Rio Banabuiú, que corta o distrito de Pedra Branca.





