Balão do Google cai em município do Estado do Piauí

Um balão com vasto equipamento para transmissão de internet do Google caiu no interior do Piauí. O balão possui cerca de 15 metros de diâmetro e caiu na madrugada desta sexta-feira na comunidade Santana, zona rural do município de Buriti dos Montes, a 250 km de Teresina. Este é apenas um dos milhares que compõem o Project Loon, lançado pelo Google em 2013 que promete levar internet a áreas remotas, pobres ou afetadas por desastres naturais, por meio de balões gigantes de hélio com equipamentos que transmitem sinais wi-fi.





No balão haviam antenas de rádio, computadores de voo, sistema de controle de altitude e painéis solares, responsáveis pela energia do sistema.





Os balões são hermeticamente fechados e voam na estratosfera a 20 quilômetros do solo e podem ficar no ar por até 100 dias.





Fonte: Blog do Wilrismar