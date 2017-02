ESCÂNDALO: Ministério Público investiga a doação de até 300 terrenos de modo irregular em Sobral

Esquema foi denunciado pelo ex-vereador Gilmar Bastos e atinge gestão do ex-prefeito Cid Gomes.

A demissão do secretário Marcos Villas-Bôas abriu um vespeiro na administração de Ivo Gomes (PDT). Veio a público que o Ministério Público em Sobral concluiu um levantamento sobre as doações ocorridas desde 2001, na gestão do então prefeito Cid Gomes (PDT), e apurou que há uma suspeita de que até 300 terrenos foram doados ilegalmente pela Prefeitura, através da secretaria do Desenvolvimento Econômico.





Ao assumir o cargo à frente da Secretaria de do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Marcos Villas-Bôas, ex-aluno de Mangabeira Unger em Harvard, identificou a máfia dos terrenos em sua secretaria e quis saber do prefeito Ivo Gomes como devia agir. Antecipou que a investigação do Ministério Público contém um forte testemunho revelando todas as fraudes cometidas nesse período.





Quem entregou o esquema da máfia dos terrenos foi o ex-vereador Gilmar Bastos (PSB), que fazia firme oposição aos Ferreira Gomes. O resultado das suas denúncias, segundo opinião do ex-secretário Marcos Villas-Bôas, é devastador e levará muita gente até para a cadeia.





Esses terrenos para serem doados precisariam passar por uma licitação comandada pela prefeitura e cada um desses precisa da aprovação de uma lei na Câmara de Sobral. Há suspeitas que as exigências legais deixaram de ser cumpridas e quem ganhou terreno, mesmo impedido, vendeu embolsando uma boa grana.





O Ministério Público em Sobral não fala sobre as investigações que avançam rapidamente. O ex-vereador Gilmar Bastos tem sido atacado verbalmente em alguns públicos por ter denunciado essa corrupção. A prefeitura de Sobral com a chegada de Ivo Gomes vai tentar moralizar essa máfia dos terrenos.