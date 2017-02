Grupo sitia cidade de Saboeiro e explode agência bancária

Parte da quadrilha atacou a unidade policial local, enquanto os demais atacavam o banco.

O município de Saboeiro, a 430 quilômetros de Fortaleza, foi alvo da ação de criminosos na madrugada desta sexta-feira (17).





De acordo com informações, o grupo, formado por cerca de 15 homens, se dividiu, com alguns indivíduos se colocando em pontos estratégicos, outros indo até a unidade policial, que foi alvejada, e uma terceira parte se dirigindo até a agência do Banco do Brasil, que foi destruída pelo bando.





Segundo a Polícia Militar, o grupo estava fortemente armado, com pistolas, fuzis e escopetas. Ainda segundo informações, o bando utilizou explosivos para violar os caixas do estabelecimento.





Após a ação, os criminosos fugiram, divididos em carros e motos. Não há informações referentes à quantia levada pela quadrilha.





Equipes do Comando Tático Rural (Cotar), do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e policiais militares de cidades vizinhas foram acionadas e iniciaram as buscas na região, com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo crime. Até o momento, ninguém foi preso.





De acordo com dados colhidos no site do Sindicato dos Bancários do Ceará, este foi o 16º ataque à instituições bancárias no Estado em 2017. A última ação aconteceu em Redenção, a 55 km de Fortaleza, onde criminosos tentaram arrombar a agência do Bradesco local.