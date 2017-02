TRAGÉDIA: Mulher se joga de precipício após sofrer golpe de R$ 20 mil, diz família

Na manhã desta última quinta-feira (16) uma mulher de 30 anos tirou a própria vida após se jogar de um precipício no bairro Curral Novo em Jequié (368 km de Salvador). De acordo com familiares, o suicídio pode ter sido provocado por depressão que a mulher identificada como Selma Santos Oliveira vinha sofrendo e que teria começado quando ela emprestou seu nome para uma mulher tomar um empréstimo de R$ 20 mil. Segundo informações, a dívida não teria sido paga e a partir daí, a mulher já teria tentado se matar outras vezes ingerindo veneno. Na última quinta-feira Selma subiu em uma pedra no alto do morro que fica localizado próximo a sua residência e se jogou do local cometendo o suicídio. Seu corpo foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da região.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita