VIOLÊNCIA SEM FIM: VEREADORA É MORTA A TIROS NO CEARÁ

Cely Arraes foi assassinada dentro de casa. Ninguém foi preso até o momento.

Uma vereadora foi assassinada na tarde desta terça-feira (21), em sua residência, na zona rural do município de Aiuaba. A vítima trata-se de Jucely Alves Arraes, 35 anos, do PD





Conforme a polícia local, a vereadora não compareceu à sessão da câmara municipal ocorrida na manhã desta terça. Os policiais informaram que dois veículos chegaram na cara de Jucely e efetuaram vários disparos. A PM não soube especificar quantos homens participaram da ação





Ainda não se sabe a motivação do assassinato. Até o momento, ninguém foi preso.





Cely Arraes, como era mais conhecida, era cunhada do vereador Valmir do Bom Nome, que foi morto a tiros após um comício na localidade de São Nicolau, durante a campanha eleitoral do ano passado.





Fonte: Cnews