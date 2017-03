BANDIDO NÃO TEM PENA DE NINGUÉM: Cabo da PM é executado dentro de casa ao lado da esposa e filha

Na madrugada deste último sábado (04) um cabo da Polícia Militar de 51 anos, que tinha 28 anos como militar, foi assassinado dentro de sua residência localizada na rua Irene Bezerra Duarte, no bairro Ivan Bezerra em Parelhas (245 km de Natal). De acordo com a PM, a vítima identificada como José Borges Neto estava dormindo em casa junto com esposa e filha quando o local foi invadido por um criminoso. Segundo informações, o marginal identificado como Nailson dos Santos Alves de 23 anos, conhecido popularmente como “Nico”, teria entrado pelo telhado da casa e ao encontrar o policial disparou vários tiros contra ele. A vítima levou tiros no rosto, cabeça e em um dos braços e não resistiu aos ferimentos onde acabou morrendo no local. Ainda segundo informações, a mulher e a filha do militar assistiram a execução e a filha do casal ainda conseguiu se trancar no quarto onde acionou a Polícia Militar. Na fuga o criminoso ainda fez a mulher do militar refém e trocou tiros com a PM, mas acabou sendo baleado e morreu a caminho do hospital. A mulher da vítima que não se feriu, relatou que ao executar o PM o assassino disse: “mandaram eu fazer, então eu vim fazer”. A PM disse ainda que o criminoso teria deixado a prisão há pouco tempo após cumprir pena por homicídio. A arma que ele utilizou no crime, um revólver calibre 38, foi apreendida. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da região.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita