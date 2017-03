INCRÍVEL! Super nuvem chama a atenção de moradores em Limoeiro do Norte/Ce

Funceme diz que o fenômeno é uma “super-célula convectiva”. Fenômeno é raro e ocorre mais nos países do hemisfério norte.





Uma “super nuvem” chamou a atenção dos moradores de Tabuleiro do Norte, na Região do Jaguaribe do Ceará. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) o fenômeno é uma “super-célula convectiva”.





A Funceme diz que acontece por causa da instabilidade atmosférica e é rara no Estado. Funceme acrescenta que é mais comum nos Estados Unidos ou países do hemisfério norte.





Quando bem desenvolvida, essa nuvem pode causar tornados. Mas os meteorologistas disseram que isso não deve acontecer aqui.





Fonte: G1 CE