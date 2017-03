Índio é condenado após atirar flecha em tio ao descobrir traição

Em depoimento, o acusado disse que cometeu o crime porque descobriu que a esposa tinha um caso extraconjugal com o tio.

O Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT) condenou o índio Galdino de Sousa Guajajara a um ano e oito meses de prisão por tentativa de homicídio. Em setembro de 2012, o homem atirou uma flecha contra o peito de um tio, na aldeia Teko Haw, no Setor Noroeste. Os dois teriam discutido porque Galdino havia descoberto que a esposa tinha um caso extraconjugal com o parente.





Os dois estavam embriagados e entraram em luta corporal. Depois, o condenado atirou a flecha por uma fresta na oca do tio. Segundo o processo judicial, Galdino confessou o crime. No entanto, está foragido e não compareceu à audiência.





O Ministério Público pediu a condenação do homem por tentativa de homicídio simples, enquanto os advogados de defesa pleitearam a desclassificação do crime. Em votação, os jurados consideraram o réu culpado e fixaram a pena em um ano e oito meses de detenção em regime aberto. Galdino poderá recorrer da sentença em liberdade. (Com informações do TJDFT).