Motorista é surpreendido e carro cai em cratera na BR-222, no Maranhão

Fato aconteceu na manhã desta quinta, na área do Povoado Ferro Velho. Condutor de um caminhão evitou a queda, mas colidiu no acostamento.

Um carro caiu numa cratera npor volta de 5h manhã desta quinta-feira (16), na Km 485 da BR-222, no Povoado Ferro Velho, Santa Luzia do Tide, distante 361 km de São Luís. As duas pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves e foram resgatadas por populares.





Não há detalhes sobre o estado de sáude dos feridos que foram levados para o Hospital de Santa Luzia.

Por pouco, um outro veículo não caiu na cratera no mesmo momento. O condutor de um caminhão conseguiu evitar a queda, mas colidiu com uma cerca de proteção na lateral da rodovia. Ele nada sofreu, apenas o veículo teve danos materiais.





O trecho no qual o asfalto cedeu já havia sido recuperado no ano passado, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o local já foi sinalizado. O trabalho para corrigir o problema deve começar ainda nesta quinta, segundo informou a PRF. O trânsito vai continuar fluindo enquanto isso.