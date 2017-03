Mulher corta pênis do marido após recusa de sexo

"Não me arrependo, venho sofrendo humilhação e tortura mental", disse a mulher em depoimento na delegacia.

Uma mulher indiana cortou o pênis do seu marido após diversas recusas do homem de ter relações sexuais. O taxista, 34 anos, voltava para casa onde mora em Uttar Pradesh, na Índia, na última quarta-feira, quando teve seu membro decepado.

Em estado grave, homem foi encaminhado para hospital em Noida

Anil Kumar, 30 anos, contou a polícia que torturou seu marido porque ele se recusava a ter relações sexuais com ela. Ainda de acordo com o relato na delegacia, ela explicou que tentava há muito tempo ter um filho com o homem. "Tenho tentado convencê-lo a ter filhos comigo, mas ele não quer relações físicas comigo. Não me arrependo, venho sofrendo humilhação e tortura mental", disse a indiana, de acordo com o "Times of India"





O taxista, que não teve a identidade revelada, foi levado ao Jaypee Hospital, em Noida em estado crítico. De acordo com o Times of India, foi feito o reimplante do pênis. Anil foi presa e aguarda julgamento.





Via O Dia

1a.Foto ilustrativa