Prefeito assegura a vinda de 80 novos policiais para Sobral e implantação de Uniseg

O prefeito Ivo Gomes participou, nesta segunda-feira (27/03), de uma reunião com a vice-governadora Izolda Cela e com o secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, para tratar da parceria que a Prefeitura vem construindo com o programa Ceará Pacífico, do Governo do Estado.





Durante a reunião o prefeito solicitou o aumento considerável dos efetivos das polícias militar e civil em Sobral. Prontamente, o secretário André Costa assegurou que, em breve, 80 novos policiais que estão em formação chegarão ao município.