VÍDEO: Acusado de atropelar doméstica na BR-116 presta depoimento

O carro usado pelo suspeito foi localizado durante a madrugada.

Marluan Teixeira, apontado como autor do atropelamento que resultou na morte da empregada doméstica Francisca Sulamita dos Reis Marques (52), apresentou-se ao 6º Distrito Policial, no bairro Messejana, em Fortaleza. O acusado prestou depoimento e foi liberado em seguida.

“Não existe mandado de prisão expedido contra ele, nem tampouco flagrante. Nós só temos duas condições legais no Brasil para a prisão. Ou o auto de prisão em flagrante ou mandado de prisão expedido pela competente autoridade judiciária. Ele se apresentou”, explicou o delegado Bruno Figueiredo, que investiga o caso. O delegado afirmou que pretende solicitar a prisão de Marluan.





Nas redes sociais Marluan frequentemente aparece em carros e motocicletas ao lado de outras pessoas. O acusado ainda costuma fazer publicações sobre corridas e automobilismo.









Corpo encontrado





Advogados do homem suspeito de atropelar Francisca Sulamita dos Reis Marques (52), indicaram à Polícia Civil, onde estava parte dos membros da vítima, atropelada na última sexta-feira (10). Os membros superiores foram encontrados enrolados em um lençol em um matagal no bairro Pedras, na Grande Messejana, em Fortaleza.





De acordo com testemunhas que acompanharam a ação da Polícia Civil, o cadáver estava em avançado estado de decomposição. Um dos advogados do suspeito, identificado apenas como Marluan, seu cliente ainda não repassou detalhes sobre como se deu o atropelamento e a ocultação de cadáver.





O suspeito mora próximo ao matagal onde o corpo foi deixado.





Ainda hoje, o carro utilizado no atropelamento foi encontrado, por meio de denúncias anônimas. Segundo o Departamento de Inteligência Policial da Polícia Civil, o motor e a caixa de marcha do carro estavam em uma oficina localizada no bairro Paupina, enquanto o automóvel foi localizado em outra oficina no Montese.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE), uma testemunha disse que a vítima foi atropelada por um jovem, que estava sozinho no veículo. Ainda segundo a testemunha, o capô se levantou após a colisão e o motorista seguiu com a cabeça para fora da janela para enxergar a BR.





O acidente foi captado por uma câmera de segurança, instalada em um dos estabelecimentos próximos à rodovia.

Fonte: Cnews