CRUELDADE HUMANA - Cobrador deficiente não consegue sair de ônibus em chamas e tem corpo queimado

Na manhã desta quinta-feira (20), quatro ônibus foram incendiados em Fortaleza, nos bairros Castelo Encantado, Vila Velha, Álvaro Weyne e Jardim Fluminense. Neste último bairro, o cobrador do ônibus ficou gravemente ferido.





José Nunes, 56 anos, é deficiente físico e não conseguiu sair tão rápido do coletivo. Ele foi atingido pelas chamas e ficou com o corpo queimado. O cobrador foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Canindezinho e, em seguida, ao Instituto José Frota (IJF).





O estado de saúde ainda não foi divulgado. A ação dos criminosos no bairro Jardim Fluminense aconteceu em frente a uma creche em funcionamento.





Com os ataques registrados nesta quinta-feira (20), já são 21 ônibus queimados em Fortaleza em menos de 24 horas.





Na última quarta-feira (19), foram registrados ataques no Barroso; Avenida C do Sítio São João; próximo ao Cuca da Barra do Ceará; próximo ao Fórum no Edson Queiroz; no Siqueira; próximo a UPA do São Cristóvão e na Aerolândia. Outro três registros aconteceram na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nos municípios de, Maracanaú, Horizonte e Eusébio.





Com informações do portal Tribuna do Ceará