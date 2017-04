Ônibus voltam a ser incendiados nesta quinta (20) em Fortaleza

Na última quarta-feira (19), A SSPDS registrou 20 ataques a veículos; Vila Velha e Conjunto Nova Assunção são os locais onde os coletivos foram atacados nesta quinta (20).

A onda de ataques a ônibus de Fortaleza continua na manhã desta quinta-feira (20). De acordo com o tenente-coronel Lourival Lima, comandante Área Integrada de Segurança 1 (AIS1), um ônibus foi incendiado no bairro Vila Velha.





O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil deslocaram equipes para o local do acontecido. Ainda não há informações sobre feridos ou quem seriam os envolvidos na ação. Além disso, segundo uma fonte da Polícia Militar, outro ônibus foi incendiado, no Conjunto Nova Assunção, na mesma região.





Na última quarta-feira (19), A SSPDS registrou 20 ataques a veículos: 16 deles contra ônibus, sendo 12 na Capital; e quatro contra carros de empresas. Os coletivos queimados estavam nos bairros Edson Queiroz, Jangurussu, Conjunto Palmeiras, Barroso, Barra do Ceará, Siqueira, Parque Dois Irmãos e Aerolândia. Outros quatro foram interceptados em Maracanaú, Horizonte, Eusébio e Pacajus. Quatro ações foram registradas contra carros da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), no Jangurussu e Vila União; um automóvel da Enel Distribuição Ceará, no Jardim das Oliveiras; e um veículo do Departamento Municipal de Trânsito de Caucaia.

Fonte: Diário do Nordeste