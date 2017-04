Sindiônibus confirma ataque a 12 coletivos em Fortaleza

Um motorista foi agredido pelos criminosos. Passageiros são obrigados a pagar mais caro para se deslocar na cidade.

Diversos ataques a coletivos e transportes são registrados na tarde desta quarta-feira (19), em Fortaleza. De acordo com uma nota divulgada ainda pouco pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), 12 ônibus foram atacados em toda a cidade.





“Os trabalhadores do transporte e empresários do setor estão aterrorizados diante de tanta violência e da real e verdadeira ameaça à integridade física e à própria vida dos trabalhadores e dos usuários do transporte coletivo”, diz a nota.





Entre 2014 até abril de 2017, foram incendiados 55 veículos em Fortaleza.





Por conta da insegurança, as empresas retiraram os coletivos de circulação. Durante toda a tarde, passageiros recorrem a serviços como vans, táxi e Uber para se deslocar nas ruas de Fortaleza. Terminais de ônibus foram fechados. Segundo o relato de motoristas dos coletivos, não há previsão de retorno para o serviço.





Motorista espancado





Um dos crimes aconteceu na avenida Gutemberg Branw, no bairro São Cristovão, em Fortaleza. Entre os envolvidos, homens e adolescentes que pararam um coletivo da linha Conjunto Tamandaré e incendiaram o coletivo. Antes do incêndio, o motorista foi agredido com socos e chutes.





O crime ocorreu próximo ao 30º Distrito Policial. Uma viatura da Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) foi a primeira a chegar para realizar diligências. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para controlar as chamas. Uma pessoa foi detida com um tambor de combustível, mas a Polícia não repassou informações.





Camilo Santana





Em meio a toda crise, o governador Camilo Santana visitou obras em Fortaleza. Em sua rede social compartilhou fotos e vídeos das visitas, mas não se manifestou sobre os ataques.





UFC suspende atividades





A Universidade Federal do Ceará (UFC) suspendeu suas atividades noturnas nesta quarta-feira (19), em virtude aos transtornos ocorridos em Fortaleza. Um comunicado divulgado pela reitoria da instituição, autorizou, ainda, o encerramento do expediente da tarde.





A Faculdade Maurício de Nassau encaminhou uma nota informando que suspendeu as aulas da noite “em virtude dos problemas de segurança envolvendo o sistema de transporte público de Fortaleza e Região Metropolitana”. O expediente do período noturno também foi cancelado.