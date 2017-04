TERROR: Três delegacias são atacadas na Grande Fortaleza

Um carro que estava apreendido foi incendiado pelos criminosos.

Três delegacias foram atacadas nesta noite de quarta-feira (19) e madrugada de quinta-feira (20), em Fortaleza e Região Metropolitana. O primeiro crime ocorreu contra a Delegacia de Pajuçara, em Maracanaú, onde uma agência da Caixa Econômica Federal também foi atacada. Em Fortaleza, o crime ocorreu no 33º Distrito Policial, no bairro Goiabeiras e no 8º Distrito Policial, no bairro José Walter.





Sobre o ataque em Maracanaú, a Polícia Civil informou que investigará se existe relação entre o ataque na agência bancária e a delegacia.





No 8º Distrito Policial, no José Walter, um carro foi incendiado. De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram em uma motocicleta e colocaram gasolina em um veículo que tinha sido apreendido e estava estacionado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.





No 33º Distrito Policial, no bairro Goiabeiras, quatro homens em duas motocicletas dispararam contra a unidade policial. O grupo fugiu em seguida. Não houve feridos.