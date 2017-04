ÚLTIMA HORA: Bandidos ateiam fogo em coletivos de Fortaleza

Pelo menos dez ônibus foram incendiados em Fortaleza durante o início da tarde desta quarta-feira (19). As ações ocorreram em diversos bairros. Foram registrados ataques no Barroso, na Aerolândia, Siqueira, entre outros. Um carro da Cagece e da Enel também foram alvo dos bandidos.





Algumas empresas deram ordem para os motoristas pararem de circular. Segundo informações preliminares, o terminal do Antônio Bezerra, da Parangaba e do Papicu estão impedindo a entrada e saída de coletivos. Segundo foi informado pelos fiscais dos terminais, não há previsão de normalização do serviço.





Até o momento, não houve registro de feridos. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Fortaleza (Sintro) está levantando o total exato de veículos atacados, mas até o momento, há registro de pelo menos 10 ônibus incendiados.