TERROR NA CIDADE DE SOBRAL! BANDIDO MATA VIGILANTE DENTRO DA ESCOLA NOÉLIA

Mais uma tragédia foi registrada na manha desta quarta-feira (12), por volta das 10h, na escola Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes (escola da Noélia), na Cohab 1. De acordo com as informações um indivíduo abordou o trabalhador e com um violão nas costas se apresentou como professor de música e pediu pra entrar na escola, em seguida o bandido anunciou o assalto, atirando na cabeça do vigilante (lado esquerdo da cabeça).





A vítima foi um amigo identificado por Marcos de Paiva Rodrigues, 44 anos, atendia por Marquinhos (Membro de uma família bastante conhecida no Sinhá Sabóia, irmão do Paulo Pimentel, da Teca do Bar, etc). O bandido levou a arma do trabalhador. De acordo com relatos dos alunos, no momento do crime um terror se instalou no ambiente, alunos e amigos do Marquinhos choravam bastante.





A polícia Militar, bem como a polícia Civil estiveram no local colhendo informações sobre este triste fato. Um suspeito foi preso .





Com informações de O Sobralense