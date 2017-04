VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Chefe de facção é executado a tiros de fuzil na Praia do Futuro

Crime foi praticado por bandidos que teriam perseguido a vítima desde o momento que esta saiu de um flat na orla marítima.

A guerra entre as facções criminosas que dominam o Sistema Penitenciário do Ceará e tem sido a responsável pela sequência de atentados ao transporte público e a unidades policiais na Grande Fortaleza, deve se agravar nas próximas horas. O mais recente capítulo desse embate entre quadrilhas aconteceu no começo da tarde de hoje (20), quando um traficante, que seria líder de um dos bandos, foi fuzilado na Capital.





O crime ocorreu por volta das 14 horas, quando o traficante paraense e um dos líderes da facção Família do Norte (FDN), trafegava em uma caminhoneta importada e acabou sendo executado sumariamente com tiros de fuzil calibre 5.56 em plena Avenida Santos Dumont, na Praia do Futuro. Ele foi perseguido desde o momento em que saiu de flat onde estava hospedado há cerca de quatro dias, conforme levantamentos da Polícia Militar.





Os assassinos não economizaram munição e mais de 40 tiros foram disparados contra o veículo. Em seguida, os matadores fugiram do local em um Corsa prata.





A morte do traficante paraense pode resultar no acirramento entre os criminosos que estão fora das cadeias e recebem ordens direta dos chefes presos nas unidades do Sistema Penitenciário do Estado, na Grande Fortaleza.





Comboios





Na tarde desta quinta-feira, a Secretaria da Segurança Pública divulgou uma das medidas que serão tomadas para impedir ou prevenir novos ataques a coletivos em Fortaleza. Os ônibus circularão em comboios e com a escolta da PM.