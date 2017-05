Detido suspeito de matar policial militar no bairro Jardim Iracema

Segundo um inspetor da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o resultado do "teste da parafina" realizado no suspeito, cuja identidade ainda não foi divulgada, deu positivo em ambas as mãos.





Um homem suspeito de atirar contra o policial militar José Carlos Vasconcelos, morto nesse sábado (6), no bairro Jardim Iracema, foi detido e encaminhado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã deste domingo (7). Segundo um inspetor da delegacia, o resultado do exame residuográfico - popularmente conhecido como "teste da parafina" - foi realizado no suspeito, cuja identidade ainda não foi divulgada, e deu positivo em ambas as mãos.





Ainda de acordo com o inspetor da DHPP, o depoimento do suspeito está sendo colhido na manhã deste domingo (7), na Divisão de Homicídios, no bairro de Fátima, para que a participação dele no crime seja confirmada ou descartada.





Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o soldado José Carlos teria sido abordado em um depósito de construção no bairro onde morava, após ter saído de casa. As investigações preliminares apontam que os dois criminosos teriam chegado ao local em uma moto de cor vermelha e ainda levado a arma do soldado.





A DHPP informou que o PM chegou a ser socorrido por familiares ao Frotinha do Antônio Bezerra, mas não resistiu ao ferimento na nuca e veio a óbito.





Outro policial morto





José Carlos foi o segundo policial morto em Fortaleza nas últimas semanas. Na quarta-feira (3), o soldado Francisco Gledson Matias foi assassinado na calçada da sua residência, no Bairro Ellery.





