LAMENTÁVEL: Idosa de 80 anos desaparecida é encontrada morta em Forquilha

Uma idosa de 80 anos, Maria do Carmo Araújo, que estava desaparecida desde a manhã de ontem (06), foi encontrada morta na manhã neste domingo (7), em Forquilha. O corpo foi localizado por populares as margens do açude Forquilha, dentro do matagal, próximo a vazante do empresário Joabe Turismo. A causa da morte ainda é desconhecida. Uma equipe da Perícia forense foi acionada e logo após os trabalhos periciais o corpo da idosa foi encaminhada para o IML de Sobral.





Fonte: Sobral 24 horas