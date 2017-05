Sergio Moro: O Homem que sozinho está mudando 500 anos de história do Brasil

Sergio Moro. Esse nome jamais será esquecido pela história brasileira e, porque não, mundial. O homem que resolveu sozinho lutar contra a mais poderosa e avassaladora peste do Brasil – A Corrupção.





A história brasileira começou com portugueses colonizando terras de propriedade de índios e, uma das ferramentas usadas para persuadi-los foi a corrupção, através da entrega de utensílios, na maioria das vezes sem valor, mas por ser desconhecido por aquele povo da nova terra, era aceito como moeda de troca pela riqueza que dali provinha. Mas a conquista daquela terra precisava ser mantida por povoação, que foi solucionada pelos degregados de Portugal, que tinham como pena uma viagem sem volta para aquela nova terra, hoje chamada de Brasil.

"(…) era uma forma de harmonização social, de livrar-se dos maus elementos, dos indesejáveis. De um lado, limpar a sociedade. Do outro, significava também povoamento das colônias, já que a população de Portugal era muito pequena" (trexo do livro ‘Os excluídos do reino’ (2000), de Geraldo Pieroni, historiador, professor do Departamento de História da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP))



Ou seja, as raízes brasileiras são corruptas, a história foi construída assim.





Sergio Moro – O Herói que está mudando a história





Agora, após 517 anos de história, surge um herói chamado Sergio Moro, Juiz Federal, que resolveu punir os nunca antes “mexidos”, os “intocáveis” mais poderosos do país, corruptos políticos, donos das mais poderosas e rentáveis empresas do país, aqueles que movimentam e destroem a máquina corrupta estatal.





Moro já mandou prender e condenou centenas de corruptos, desde um ex-presidente da Câmara de Deputados até o presidente de uma das maiores empreiteiras do mundo, já conseguiu fazer com que estes bandidos que roubaram e destruíram o país devolvessem bilhões aos cofres públicos, mas isto tem custado caro demais – O magistrado só anda escoltado por pelo menos 7 seguranças, já viu sua mãe ser hostilizada durante uma homenagem na câmara legislativa, é constantemente criticado por políticos e militantes que veem sua hora chegar. Mesmo assim Moro não desiste e segue firme até que o ultimo corrupto levado a sua presença seja punido, assim cumprirá sua sina em prol do país e até mesmo daqueles, que cegos pelos sagazes bandidos de colarinho branco, preferem apoiar estes bandidos e perseguir aquele que vem limpando a nação dessa escó ria.





Uma coisa é certa, a história será recontada, os bandidos saberão e tremerão diante do nome de Sergio Moro, corruptos exitarão e pensarão duas vezes antes de corromper, porque a vara da justiça baterá forte e não sobrará pedra sobre pedra. E as páginas que este herói nacional vem escrevendo ecoarão na eternidade e motivarão outros a perderem o medo e se lançarem contra estes malditos cânceres da sociedade brasileira, até que o ultimo seja destruído o país se veja livre dessa maldição. Esse tempo há de chegar, e Sergio Moro será conhecido como o patrono da Luta que livrou o Brasil do maior mal de sua história, a corrupção.





Via Revolta Brasil