BARBÁRIE: FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA DO ARCO FORAM ASSALTOS E EXECUTADOS A BALA NA LOCALIDADE DE MUMBABA DE BAIXO

Um latrocínio foi registrado na CE 362, que liga Sobral a cidade de Massapê, na noite desta quarta-feira (21), por volta das 23:30, na localidade de Mumbaba de Baixo, no município de Massapê.





As vítimas estavam se deslocando da cidade de Massapê para a cidade de Sobral. O casal trabalhava na farmácia do Arco. Os bandidos abordaram o casal em frente uma igreja, anunciaram o roubo, e em seguida executaram as vítimas com tiros na cabeça. Os assaltantes levaram uma motocicleta honda bros.



As vítimas foram identificadas como: Antônio Gleison do Carmo de Maria, 25 anos, natural de Sobral e Lorena Lima de Farias, 31 anos, natural de Sobral.





As Polícias Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais. A Perícia forense também esteve presente no local do latrocínio, realizou os trabalhos periciais e encaminhou os corpos para o IML de Sobral.





A Polícia Civil de Massapê irá abrir um inquérito policial para apurar os fatos.





Confira mais detalhes na reportagem de Olivando Alves:

Sobral 24 horas c/ Jorge Alves / Sobral na Mídia / Olivando Alves