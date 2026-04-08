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quarta-feira, 8 de abril de 2026

Homem baleado no Centro de Sobral não resiste e morre; menor suspeito foi atingido na ocorrência

quarta-feira, abril 08, 2026  Nenhum comentário

Uma ocorrência inicialmente tratada como tentativa de homicídio terminou em morte na noite desta quarta-feira (8), no Centro de Sobral, nas proximidades do antigo colégio Ivonir Aguiar.

A vítima, identificada como Luis Eduardo Lima Xavier, de 33 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar.

De acordo com informações preliminares, os criminosos estariam em uma bicicleta no momento do ataque.

Durante a ação policial, um menor suspeito de participação no crime foi baleado. Ele segue internado, recebendo atendimento médico especializado.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará, que irá instaurar inquérito policial para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

Sobral registra o 21º homicídio doloso no corrente ano!

Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

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