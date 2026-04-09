Eletricista é assaltado e tem carro e ferramentas roubados em Alcântara

Um eletricista foi vítima de um assalto na volta de um serviço realizado na localidade de Alcântara. O crime aconteceu quando a vítima retornava para casa e foi surpreendida por dois homens armados que trafegavam em uma motocicleta de cor prata.

De acordo com o relato, os suspeitos mandaram o trabalhador encostar o veículo. Em seguida, ordenaram que ele descesse do carro e deitasse no chão. Durante a ação criminosa, os assaltantes levaram cerca de R$ 500 em dinheiro.

Além do valor em espécie, os criminosos também fugiram levando o carro da vítima, de placa PMM7F60. Dentro do veículo estavam todas as ferramentas de trabalho do eletricista, o que agrava ainda mais o prejuízo sofrido.

Após o crime, os suspeitos tomaram rumo ignorado. O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais, que buscam identificar e localizar os envolvidos na ação.

Qualquer informação, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.