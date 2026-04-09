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quinta-feira, 9 de abril de 2026

Canetas para emagrecer: veja 3 tipos e como cada uma funciona

quinta-feira, abril 09, 2026  Nenhum comentário

As canetas para emagrecer se tornaram populares nos últimos anos. Esses medicamentos injetáveis ajudam a reduzir o apetite. Entre os mais conhecidos estão Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

Eles contêm substâncias como semaglutida ou tirzepatida. Esses compostos atuam em hormônios ligados à fome. O resultado é maior saciedade e menor ingestão de calorias.


Como funcionam as canetas para emagrecer

As canetas emagrecedoras atuam no sistema digestivo e hormonal. Elas ajudam a controlar o apetite e o metabolismo.

Entre os principais efeitos:

  • Diminuem os movimentos gastrointestinais.
  • Reduzem o esvaziamento gástrico.
  • Aumentam a sensação de saciedade.
  • Diminuem o apetite.
  • Estimulam a liberação de insulina.
  • Mantêm o equilíbrio dos níveis de insulina.
  • Melhoram o controle do açúcar no sangue.
  • Reduzem a produção de glicose pelo fígado.

Esses medicamentos pertencem à classe dos agonistas do receptor GLP-1. Eles reduzem o consumo calórico ao longo do dia.

Alguns também atuam no receptor GIP. Isso potencializa o efeito no emagrecimento.


Ozempic: indicado para diabetes

O Ozempic contém semaglutida. Ele foi aprovado para tratar diabetes tipo 2.

Mesmo assim, pode ser prescrito para emagrecimento. Esse uso é chamado de off-label. A decisão deve ser feita pelo endocrinologista.

A aplicação é semanal. O tratamento começa com doses menores.


Confira também: “Quer desinflamar o corpo? 13 alimentos que fazem a diferença”.


Wegovy: aprovado para perda de peso

O Wegovy também possui semaglutida. Ele foi desenvolvido especificamente para obesidade. Pode ser indicado para adultos e adolescentes. A recomendação depende do índice de massa corporal.

O medicamento possui diferentes dosagens. O acompanhamento médico é necessário.


Mounjaro: ação dupla hormonal

O Mounjaro contém tirzepatida. Ele atua nos receptores GLP-1 e GIP. Essa combinação ajuda a reduzir o apetite. Também melhora o controle da glicose.

A aplicação é semanal. A dose pode aumentar gradualmente.


Uso exige cuidados

As canetas não substituem alimentação saudável. Exercícios físicos continuam importantes.

O acompanhamento médico é essencial. Ele avalia resultados e possíveis efeitos colaterais.


Fonte: MSN

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