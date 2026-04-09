Canetas para emagrecer: veja 3 tipos e como cada uma funciona

As canetas para emagrecer se tornaram populares nos últimos anos. Esses medicamentos injetáveis ajudam a reduzir o apetite. Entre os mais conhecidos estão Ozempic, Wegovy e Mounjaro.





Eles contêm substâncias como semaglutida ou tirzepatida. Esses compostos atuam em hormônios ligados à fome. O resultado é maior saciedade e menor ingestão de calorias.









Como funcionam as canetas para emagrecer





As canetas emagrecedoras atuam no sistema digestivo e hormonal. Elas ajudam a controlar o apetite e o metabolismo.





Entre os principais efeitos:





Diminuem os movimentos gastrointestinais.

Reduzem o esvaziamento gástrico.

Aumentam a sensação de saciedade.

Diminuem o apetite.

Estimulam a liberação de insulina.

Mantêm o equilíbrio dos níveis de insulina.

Melhoram o controle do açúcar no sangue.

Reduzem a produção de glicose pelo fígado.





Esses medicamentos pertencem à classe dos agonistas do receptor GLP-1. Eles reduzem o consumo calórico ao longo do dia.





Alguns também atuam no receptor GIP. Isso potencializa o efeito no emagrecimento.









Ozempic: indicado para diabetes





O Ozempic contém semaglutida. Ele foi aprovado para tratar diabetes tipo 2.





Mesmo assim, pode ser prescrito para emagrecimento. Esse uso é chamado de off-label. A decisão deve ser feita pelo endocrinologista.





A aplicação é semanal. O tratamento começa com doses menores.









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Wegovy: aprovado para perda de peso





O Wegovy também possui semaglutida. Ele foi desenvolvido especificamente para obesidade. Pode ser indicado para adultos e adolescentes. A recomendação depende do índice de massa corporal.





O medicamento possui diferentes dosagens. O acompanhamento médico é necessário.









Mounjaro: ação dupla hormonal





O Mounjaro contém tirzepatida. Ele atua nos receptores GLP-1 e GIP. Essa combinação ajuda a reduzir o apetite. Também melhora o controle da glicose.





A aplicação é semanal. A dose pode aumentar gradualmente.









Uso exige cuidados





As canetas não substituem alimentação saudável. Exercícios físicos continuam importantes.





O acompanhamento médico é essencial. Ele avalia resultados e possíveis efeitos colaterais.









Fonte: MSN