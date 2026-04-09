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quinta-feira, 9 de abril de 2026

Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em homicídio ocorrido em Maracanaú

quinta-feira, abril 09, 2026  Nenhum comentário

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu, nessa terça-feira (7), um homem, de 24 anos, suspeito de envolvimento em um crime de homicídio registrado em Maracanaú, na Área Integrada de Segurança Pública 14 (AIS 14). O alvo foi capturado sob a força de um mandado de prisão temporária, cumprido também em Maracanaú.

Os levantamentos policiais apontam que o crime ocorreu em outubro de 2025. À época, a vítima foi lesionada com um objeto cortocontundente. As investigações também revelaram que a ação delituosa foi registrada em vídeo e, posteriormente, veiculada em plataformas de redes sociais.

Após diligências conduzidas por equipes da 3ª Delegacia do DHPP, o alvo foi localizado e a captura foi efetuada com êxito. O homem, que já possui passagens por crime contra a fé pública, foi conduzido à delegacia de polícia responsável pelas investigações para os trâmites legais, sendo, em seguida, colocado à disposição do Poder Judiciário.

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